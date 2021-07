Olandese Kuipers arbitro finale Italia-Inghilterra

ROMA, 08 LUG - Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro della finale di Euro 2020, Italia-Inghilterra, in programma domenica sera allo stadio di Wembley. Come assistenti avrà i suoi connazionali Sander Van Roekel ed Edwin Zeinstra, quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Alla Var è stato designato il tedesco Bastian Dankert, con assistenti l'olandese Pol Van Boekel e i tedeschi Christian Gittelmann e Marco Fritz. Kuipers ha già diretto tre incontri in questo Europeo, Van Boekel è stato Var nella semifinale di ieri Inghilterra-Danimarca, Gittelman assistente Var nella stessa partita. (ANSA).