Cairo "Juric mi ha rimotivato, non vendo il Toro"

TORINO, 08 LUG - "Non ho alcuna intenzione di vendere il Toro, l'arrivo di Juric mi ha rimotivato: già con Nicola lo ero, Juric ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro": così il presidente granata, Urbano Cairo, in conferenza stampa. "Non ne vedo così tanta, di contestazione - aggiunge il patron - e ci sta il malumore, anche perché avevamo fatto risultati che al Toro non si vedevano dagli anni Novanta: ma il Toro non era in serie A per dieci anni di fila dagli anni Ottanta" (ANSA).