Tokyo: Malagò "stato emergenza Giochi segno serietà Giappone"

ROMA, 08 LUG - "E' arrivata la notizia dello stato d'emergenza in Giappone per tutta la durata delle Olimpiadi. Credo questo sia un segno di garanzia e serietà di questo popolo, che ha deciso di ospitare comunque i Giochi con decine di migliaia di persone accreditate". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, in apertura del suo intervento al dibattito 'Chiesa e Sport. Ripartiamo insieme', promosso dal Pontificio Consiglio per la Cultura, con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, Turismo e Sport della Cei, e della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport. (ANSA).