Europei: William e Kate, la Coppa sta tornando a casa

LONDRA, 07 LUG - "Che partita, che risultato! Un'enorme prova per l'Inghilterra, l'intero paese sarà dietro di voi domenica" (per la finale contro l'Italia). Così i duchi di Cambridge, William e Kate, in un tweet diffuso da Kensington Palace dopo la semifinale vittoriosa con la Danimarca di Euro2020 a Wembley: semifinale a cui William, presidente della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono, ha assistito allo stadio e che Kate - isolata precauzionalmente a casa dopo aver incontrato giorni fa una persona risultata poi contagia dal Covid - ha visto in tv. In fondo l'hashtag "#ItsComingHome": la coppa "sta tornando a casa". (ANSA).