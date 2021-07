Serie A: 14 luglio il sorteggio del calendario

MILANO, 07 LUG - Sarà svelato ufficialmente il prossimo 14 luglio il calendario della Serie A per la stagione 2021/22. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l'assemblea dei club di oggi. "L'Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi in collegamento video con la partecipazione di tutte le 20 Società aventi diritto, ha trattato tutti i punti previsti dall'ordine del giorno", si legge in una nota. "Sono stati approvati l'invito a presentare offerte per le competizioni Primavera, i pacchetti non esclusivi per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana per il territorio italiano e uno schema di fatturazione provvisorio dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Le Società hanno inoltre deliberato l'assegnazione dei diritti audiovisivi della Coppa Italia, oggetto di trattative private nelle ultime settimane, su alcuni territori esteri. Infine è stata confermata, per il giorno 14 luglio, la presentazione del Calendario della Serie A 2021-2022.", conclude la nota della Lega. (ANSA).