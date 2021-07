Salernitana: Gravina, ok al trust ma saremo attenti e vigili

ROMA, 07 LUG - "Assecondiamo la proposta di trust ma saremo molto attenti e vigili, affinché tutto quanto non si trasformi in una violazione del principio di indipendenza e influenza gestionale. C'è il termine, entro sei mesi la Salernitana deve cambiare proprietario tramite il trustee, se questo non avviene la Salernitana verrà esclusa dal campionato di Serie A". Lo dice il presidente della Federcalcio ,Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale che ha deliberato l'ok al trust proposto dalle due società riconducibili a Claudio Lotito. "Non sono state fatte valutazioni politiche, non ci sono condizioni personali, ho solo l'obiettivo della tutela del calcio italiano", ha poi specificato Gravina, anticipando che nei prossimi giorni si andrà verso l'abolizione della multiproprietà: "Avevamo dettato una decisione, che non consentiva il diritto alla multiproprietà. Entro il 15 luglio al prossimo consiglio porteremo un provvedimento che detterà un'evoluzione definitiva delle multiproprietà. Non si può andare avanti rischiando di vivere altri 40 giorni come quelli appena conclusi". (ANSA).