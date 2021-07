Club basket serie A valgono 23 milioni, fatturato da 110

MILANO, 07 LUG - I 15 club che hanno disputato la scorsa Serie A, vinta dalla Virtus Bologna sull'Olimpia Milano, hanno un valore complessivo dei marchi di 23 milioni, come rivelato da un recente studio effettuato da StageUp e Fi.Bo, e un fatturato di 110, come invece quantificato da Deloitte nella stagione 2019/20, quella antecedente alla pandemia e ai palazzetti chiusi. "Il dato relativo al valore dei marchi delle società di LBA - spiega il presidente di Lega Basket, Umberto Gandini - costituisce una ulteriore conferma della grande forza del movimento cestistico di vertice in Italia. Al contempo - prosegue - permette ai club di aggiungere valore al loro patrimonio nel momento in cui iniziano a programmare la completa ripartenza dopo due stagioni difficili contrassegnate da una forte contrazione dei ricavi per la assenza di pubblico a causa della emergenza da Covid 19". Gandini traccia la strada per il futuro: "Ora tocca al sistema basket presentare un prodotto sempre più uniforme e coerente con i suoi obiettivi, in grado di affrontare le nuove sfide e costituire così un polo d'attrazione sempre più forte verso i suoi stakeholders: istituzioni, sponsor, broadcaster e media, tifosi e appassionati". (ANSA).