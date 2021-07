Vela: Team Italia vince il Campionato del mondo Optimist

ROMA, 07 LUG - La bandiera italiana vola alta sulle acque di Riva del Garda (Trento) e celebra i campioni iridati di team racing Optimist che, ancora una volta, rispondono al nome di Team Italia. Dopo due giorni di regate e oltre 100 prove completate dai 48 team iscritti, a conquistare per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale è stata la squadra italiana formata da Quan Adriano Cardi, Alessandro Cirinei, Alex Demurtas, Lorenzo Ghirotti e Lisa Vucetti, che ha battuto in finale per 2-0 la squadra Thailandese, considerata tra le favorite alla vigilia. Bronzo al Portogallo, che al turno precedente aveva eliminato Team Usa. Si conclude così la parentesi di team racing nel Campionato del mondo Optimist di vela 2021, che proseguirà le operazioni con il Mondiale individuale. (ANSA).