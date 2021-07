Tokyo: Vezzali, record di qualificati un orgoglio per l'Italia

ROMA, 07 LUG - La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha espresso i propri complimenti a tutto il sistema sportivo per la spedizione azzurra da record alle Olimpiadi, in una lettera indirizzata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e ai componenti del Consiglio nazionale in occasione della riunione di oggi. "Mi spiace non poter essere presente a quella che è l'ultima seduta del Consiglio Nazionale prima di vivere, tutti insieme, l'appuntamento più atteso: i Giochi Olimpici di Tokyo", ha scritto Vezzali, inviando i "complimenti istituzionali ai Presidenti federali ed a tutta la struttura del Coni per lo straordinario risultato raggiunto". "Poter partire per il Giappone con un numero record di qualificati, è motivo di grande orgoglio non solo per noi sportivi ma per tutto il Paese - ha aggiunto la leggenda della scherma italiana, sei ori olimpici in carriera -. Ciò è merito di tutto il sistema sportivo. Un ruolo da protagonista lo hanno, evidentemente, il Coni e le Federazioni olimpiche, perché questo è un risultato che arriva da lontano: è il frutto dell'impegno, degli investimenti, delle scelte delle Federazioni e del supporto e del sostegno del Comitato olimpico nazionale". Secondo Vezzali, "è un risultato per il quale bisogna ringraziare tutte le componenti dello sport azzurro: le Federazioni non olimpiche, le discipline associate, gli enti di promozione, le benemerite ma anche le strutture territoriali e ogni singolo ufficio". (ANSA).