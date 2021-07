Atletica:torna la Maratona di Roma, 'vogliamo essere la n.1'

ROMA, 07 LUG - Roma torna a correre. Dopo lo stop causa pandemia, la Maratona della Capitale da' appuntamento al prossimo 19 settembre. La gara è stata presentata oggi presso il Tempio d'Adriano, sede della Confcommercio. La partenza e' fissata per le 6.45 di mattina. Quella dell'orario è stata una scelta dettata non solo dalla volontà di contrastare le temperature elevate di stagione, ma anche dalla possibilità che ci sarà di partire con il buio nello scenario suggestivo dei Fori Imperiali per concludere la corsa con le luci del giorno. "Roma riparte e lo fa alla grande" le parole di Virginia Raggi", presente con, tra gli altri, il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, Stefano Deantoni, marketing director di Infront Italy, ed Enrico Castrucci, presidente Italia Marathon Club. "La maratona sarà un evento speciale, molte persone durante la pandemia hanno iniziato a correre per uscire di casa e tanti di loro hanno continuato a praticare questa attività che era cominciata per gioco", ha aggiunto la sindaca. Da qui è ripartito anche Enrico Castrucci. "Per noi il fatto che la gente abbia iniziato a correre durante la pandemia è stato un elemento a cui abbiamo dato molta importanza. - ha spiegato il presidente Italia Marathon club - Vogliamo diventare la prima maratona del mondo e in questa fase della ripresa economica, mi auguro ci possano essere sempre più eventi sportivi che portino valore aggiunto non solo sul piano economico ma anche sotto il profilo occupazionale". Parole che trovano d'accordo il Vice Segretario Final Marco Sicari: "Lo sport può essere il motore trainante della ripartenza". Per Cozzoli, "sarà una gara in sicurezza, ma soprattuto sarà il momento della rinascita dello sport e del benessere. Sarà la prima grande maratona internazionale a riprendere l'attività. Il turismo sportivo è un asset che dobbiamo far crescere tutti insieme e noi di Sport e Salute abbiamo elaborato un piano di turismo sportivo che abbiamo consegnato al progetto Garavaglia". Svelata anche la medaglia per chi correrà i 42,195 km previsti, con la sua forma circolare perfetta è stato possibile rendere omaggio a uno dei monumenti più importanti della città eterna: il Pantheon. (ANSA).