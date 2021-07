Golf: la figlia di Jane Park ricoverata in terapia intensiva

ROMA, 07 LUG - Il mondo del golf femminile si stringe al fianco di Jane Park, 34enne americana che gioca sul LPGA Tour, il massimo circuito Usa. La veterana del tour ha annunciato che la figlia Grace, nata lo scorso settembre, è ricoverata in terapia intensiva dopo convulsioni e gonfiore al cervello. "Pregate per lei, abbiamo bisogno del vostro sostegno", l'appello disperato di Jane Park. Per mostrare supporto alla statunitense e alla sua famiglia, le giocatrici del LPGA Tour indosseranno nastri rosa questa settimana al Marathon LPGA Classic, in programma da domani a domenica nell'Ohio. (ANSA).