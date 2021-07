Golf: The Match, la quarta edizione al duo DeChambeau-Rodgers

ROMA, 07 LUG - La quarta edizione di 'The Match' va al duo composto da Bryson DeChambeau e Aaron Rodgers che a Big Sky, nello stato del Montana, hanno sconfitto per 3/2 Phil Mickelson e Tom Brady. Prodezze e spettacolo, per una sfida all'insegna anche della solidarietà, con protagonisti fuoriclasse del golf e leggende del football americano con una passione smisurata per il green. Scesi in campo tutti con indosso un microfono, i protagonisti del 'Capital One's The Match' non si sono risparmiati. E alla fine a spuntarla sono stati DeChambeau e Rodgers che hanno incassato anche i complimenti degli avversari. "Con Brady siamo andati davvero bene, realizzando anche molti birdie. Ma DeChambeau e Rodgers hanno giocato meglio", ha ammesso Mickelson, tra i protagonisti assoluti del 'The Match', uno show che questa volta è andato in scena sul percorso del The Reserve at Moonlight Basin. (ANSA).