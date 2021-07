Europei: Donnarumma 'siamo a un passo dal nostro sogno'

ROMA, 07 LUG - "Una emozione indescrivibile. Ero sereno perché sapevo che potevo aiutare la squadra. Adesso manca l'ultimo passo per avverare il nostro sogno". Gigi Donnarumma, 'eroe' della serata di Wembley, a RaiSport ha raccontato le sensazioni del dopo Italia-Spagna, finita ai rigori. "La Spagna è fortissima, ma questa Italia ha un cuore grandissimo, non molla di un centimetro, pur soffrendo fino alla fine - ha detto il portiere azzurro - Grandissimo merito agli avversari,o che ci hanno messo in grande difficoltà. In finale Inghilterra o Danimarca? Ora godiamoci questa serata, da domani ci penseremo". (ANSA).