Mancini, i ragazzi ci credono, ma non è ancora finita

ROMA, 07 LUG - "I meriti sono dei ragazzi perché hanno creduto in tutto questo fin da tre anni fa, ma ancora non è finita: ora dobbiamo recuperare le forze per la finale". E' un Roberto Mancini felicissimo quello, che dai microfoni di RaiSport, commenta la vittoria ai rigori contro la Spagna che ha dato agli azzurri la finale di Euro 2020. "Questi sono i rigori - dice ancora il ct -. E' stata una partita durissima. Sapevamo che la Spagna ci avrebbe messo in difficoltà, e che ci sarebbe stato da soffrire. Loro ci hanno messo in difficoltà all'inizio, ma poi abbiamo trovato le coordinate giuste, contro dei grandi palleggiatori come gli spagnoli". (ANSA).