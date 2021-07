Tokyo: è coppia di portabandiera anche per il Giappone

ROMA, 06 LUG - Sale l'attesa a Tokyo, ma anche la paura per via dell'aumento dei contagi, per le Olimpiadi. Mentre i controlli per chi arriva in Giappone si fanno sempre più serrati, al punto che la canoista brasiliana Ana Satila, prima atleta del suo paese ad arrivare nella capitale giapponese, è stata trattenuta per quattro ore e mezza all'aeroporto di Narita per test, tamponi e pratiche burocratiche varie, prende sempre più corpo l'ipotesi che alla cerimonia di apertura del 23 luglio non ci sia il pubblico, ma soltanto Capi di stato o ministri dei vari paesi, invitati Vip, membri del Cio, alcuni rappresentanti degli sponsor e la stampa accreditata. Intanto il Giappone ha scelto la strada già intrapresa dall'Italia in fatto di portabandiera, rendendo noto che saranno due, un uomo e una donna: si tratta del cestista Nba Rui Hachimura, scelto dai Washington Wizards al primo giro del Draft 2019, e della lottatrice Yui Susaki, 22enne che in carriera ha già vinto due ori mondiali. (ANSA).