Basket: Petrucci, Sacchetti confermato sera prima di Serbia

ROMA, 06 LUG - "È falso dire che Sacchetti è stato confermato solo dopo la vittoria storica con la Serbia. Non si sa che io ho confermato Sacchetti la sera prima della partita. Forse ero un folle? No. Forse m'ha detto bene. Qualunque fosse stato il risultato Sacchetti sarebbe stato confermato. Messina? Lo conosco da tanti anni e ci vogliamo bene, ma questo è un altro discorso". Così il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, intercettato all'ingresso della Giunta Coni appena iniziata. Petrucci ha anche confermato che ai Giochi di Tokyo ci sarà Danilo Gallinari: "Sì, ci sarà. Ci ho parlato cinque minuti fa - ha rivelato il numero uno Fip - Andare alle Olimpiadi era il sogno della sua vita. Gliel'ho detto, non c'è NBA che tenga. L'Olimpiade è tutta un'altra cosa, si è campioni olimpici a vita". (ANSA).