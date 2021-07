Scottish Open: Molinari e Migliozzi sfidano Rahm

ROMA, 06 LUG - L'European Tour questa settimana ruba la scena al PGA Tour e in Scozia, da giovedì 8 a domenica 11 luglio a North Berwick, sarà protagonista con lo Scottish Open, evento che precede la 149esima edizione del The Open (15-18 luglio in Inghilterra). Secondo (di quattro) torneo 2021 delle Rolex Series, vedrà in gara tanti campioni internazionali, tra questi cinque dei migliori dieci golfisti al mondo. Da Jon Rahm, numero 1 mondiale, a Justin Thomas, terzo nel world ranking. Da Collin Morikawa (quarto) a Xander Schauffele (quinto) fino a Tyrrell Hatton (decimo). Field di assoluto livello quello che si contenderà il titolo e un montepremi complessivo di 8.000.000 di dollari sul percorso del The Renaissance Club. Dove ci saranno anche 8 azzurri. Torna a giocare sull'European Tour Francesco Molinari e con lui ecco anche Guido Migliozzi che, dopo il 4/o posto allo US Open (al debutto in un Major) e il 13/o al Travelers Championship (PGA Tour), punta il successo. Il vicentino giocherà i primi due round della competizione al fianco di Richard Bland (l'inglese che lo ha superato al play-off nel British Masters) e dell'irlandese Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla Ryder Cup del Wisconsin (Usa, 24-26 settembre). Una vera occasione per mettersi in mostra per il 24enne veneto, attualmente al 7/o posto della European Point List. Con Chicco Molinari e Migliozzi per l'Italia ecco poi Edoardo Molinari, Francesco Laporta (reduce dal 4/o posto all'Irish Open), Renato Paratore, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. I migliori tre classificati (non altrimenti esenti) riceveranno il pass per giocare l'Open Championship, quarto e ultimo Major del 2021. Allo Scottish Open difenderà il titolo vinto nel 2020 il britannico Aaron Rai. C'è grande attesa per Rahm che torna in campo, da numero 1, dopo il trionfo allo US Open (il primo in carriera in un evento del Grande Slam). (ANSA).