Tokyo: La Torre "l'atletica azzurra non va là per fare shopping"

ROMA, 06 LUG - "Non andiamo a fare shopping al villaggio olimpico". È il messaggio con cui il dt delle squadre nazionali della Fidal, Antonio La Torre, ha caricato i 76 convocati per le Olimpiadi. "Ognuno dovrà andare a Tokyo sapendo di aver meritato la convocazione, con fatica e impegno, in questo periodo difficile caratterizzato dalla pandemia. Ma bisogna andarci con la giusta concentrazione, senza sentirsi appagati. Senza accontentarsi. E senza farsi bruciare dal contesto", ha detto La Torre ai partecipanti alla spedizione più numerosa di sempre dell'atletica azzurra, fra cui cui Gianmarco Tamberi è "il leader indiscusso". "Marcell Jacobs vuole e può fare a spallate con gli sprinter americani, e non dimentichiamo la classe di Filippo Tortu finalista mondiale a Doha - ha osservato La Torre parlando delle punte di diamante -. La staffetta maschile 4x100 ha grandi potenzialità e con tutti i quartetti lotteremo. Dal Molin è l'esempio di chi non si è mai arreso, Yeman Crippa sogna il capolavoro di una doppia finale, Fabbri l'ha mancata per un solo centimetro a Doha. Per quanto riguarda la strada, Giorgi e Palmisano hanno saputo regalarci il meglio negli ultimi anni a livello internazionale. Mi aspetto una prova caparbia da Stano e un Faniel protagonista in maratona pur in un contesto difficilissimo". Guardando al futuro, La Torre ha osservato che a Parigi 2024 "oltre il 60% dei convocati (47 su 76) avrà meno di 30 anni, quindi da Tokyo può cominciare un triennio decisamente interessante". (ANSA).