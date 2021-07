Tokyo: rischio Covid, niente pubblico lungo la maratona

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo verrà chiesto al pubblico di non disporsi lungo il percorso della maratona, per il timore che assembramenti di pubblico possano diffondere i contagi da Covid, come hanno spiegato gli organizzatori. "Alla luce dell'attuale situazione del Covid, sarà necessario ridurre il rischio di infezione restringendo gli spostamenti del pubblico. È stato quindi deciso di chiedere al pubblico di astenersi dall'assistere lungo il percorso", hanno dichiarato gli organizzatori in una nota. (ANSA-AFP).