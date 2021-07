Tokyo: basket; da Mannion a Gallinari, 12 azzurri ai Giochi

ROMA, 06 LUG - Dopo l'impresa con la Serbia è fatta l'Italia del basket che volerà a Tokyo. Il ct Meo Sacchetti ha infatti scelto i 12 azzurri per le Olimpiadi, e tra loro c'è anche Danilo Gallinari, assente al preolimpico di Belgrado perché impegnato nei playoff Nba. L'escluso designato per fare posto a Gallinari è Awudu Abass. La squadra si radunerà a Roma il 12 luglio e partirà per il Giappone il 16: l'esordio nel torneo a cinque cerchi è in programma il 25 luglio contro la Germania alla Saitama Super Arena. Questi i 12 convocati: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Riccardo Moraschini, Michele Vitali, Achille Polonara, Alessandro Pajola. (ANSA).