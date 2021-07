Basket, l'omaggio di Mancini: "Gli azzurri straordinari"

ROMA, 05 LUG - A caccia della finale di Euro 2020 con la nazionale di calcio, Roberto Mancini ha reso onore all'Italbasket che ieri ha conquistato un posto alle Olimpiadi di Tokyo eliminando la ben più quotata Serbia. "Siamo tutti appassionati di basket, abbiamo visto la partita e abbiamo esultato con loro - ha raccontato il ct azzurro alla vigilia della semifinale di Londra contro la Spagna -. Sono stati veramente straordinari, non è così semplice vincere in casa dei serbi. Sarà una partita memorabile per molti anni". (ANSA).