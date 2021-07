Europei: Bonucci, colpito dalle minacce social a Morata

ROMA, 05 LUG - "Morata è un amico, a Torino spesso siamo insieme. Mi ha colpito molto quello che ha subito e che tutti noi subiamo. Ci sono passato, so cosa significa leggere e sentire certe cose. Gli sono sempre stato vicino, Alvaro è un bravo ragazzo, un grande padre, un buon amico, un grande calciatore". Leonardo Bonucci esprime così la sua solidarietà ad Alvaro Morata, attaccante della Spagna rivale degli azzurri nella semifinale di Euro 2020, colpito da minacce via social: "È uno dei migliori centravanti del mondo e fortunatamente durante la stagione è in squadra con me. Domani servirà grande attenzione a lui e a tutta la Spagna". (ANSA).