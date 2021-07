Europei, Germania: Mueller "Il difensivismo non ha pagato"

ROMA, 05 LUG - "Gli sforzi per non subire gol attraverso una strategia difensivistica, o comunque attendista, hanno fallito. Contro l'Inghilterra le due linee difensive e cinque hanno quasi neutralizzato gli attacchi avversari e, quando una così si mette cos,ì chi segna per primo spesso vince. E' accaduto anche questa volta". Così l'attaccante del Bayern e della Nazionale tedesca, Thomas Mueller, ha criticato la scelta del ct Joachim Loew di far applicare un calcio difensivo alla Germania nell'Europeo, in un'intervista a Kicker. "Adesso bisognerà voltare pagina, cercherò di trasformare la delusione per l'Europeo in energia positiva per la stagione da affrontare con il Bayern", aggiunge. (ANSA).