Vela: Young Azzurra a Porto Cervo per la Persico 69F Cup

ROMA, 05 LUG - Young Azzurra, il progetto sportivo dello Yacht club Costa Smeralda lanciato nel 2020, è tornata nelle acque di casa di Porto Cervo per prendere parte al Gp 2.1 e al Gp 2.2 del circuito Persico 69F Cup, in programma dal 6 al 10 e dal 12 al 17 luglio. Il team formato dallo skipper Ettore Botticini, il flight controller Federico Colaninno e le due randiste che si danno il cambio a bordo, Erica Ratti e Francesca Bergamo, ha fatto rientro a Porto Cervo la scorsa settimana per riprendere gli allenamenti sotto la guida del coach Gabriele Bruni. Young Azzurra ha conquistato la vittoria nel Gp 1.1 a Malcesine e a partire dall'8 luglio inizierà due settimane intense che vedranno l'equipaggio competere nei due eventi della Persico 69F Cup con altri 9 team partecipanti. (ANSA).