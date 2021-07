Tennis: Wimbledon; Berrettini vola ai quarti

ROMA, 05 LUG - Matteo Berrettini ha battuto in tre set (6-4, 6-3, 6-1) il bielorrusso Ivaska e arriva ai quarti di finale di Wimbledon. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba londinese, con Sanguinetti. Berrettini si è sbarazzato in tre set, senza particolari problemi del numero 79 del mondo: nei quarti troverà il vincitore della sfida Auger-Aliassime e Zverev. (ANSA).