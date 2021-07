Tokyo: Malagò "Gallinari ha dato sua disponibilità a Italbasket"

ROMA, 05 LUG - "Come la mettiamo con Belinelli e Datome? Non voglio e non devo rispondere, riguarda la competenza tecnica della gestione. Quello che so, è che ha già dato la sua piena disponibilità Gallinari, che a differenza degli altri due era nell'impossibilità di partecipare". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, tornando sull'impresa dell'Italbasket che ieri vincendo in Serbia ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo, nonostante le assenze dei big Belinelli e Datome, oltre a quella del cestista di Atlanta che era impegnato nelle finali NBA. "Petrucci lo sa, io nell'Italbasket alle Olimpiadi ci ho sempre creduto - ha aggiunto il capo dello sport italiano - Complimenti a Sacchetti e tutto lo staff, sono stati bravissimi. Si sono assemblati in pochissimo tempo, è il completamento di un percorso che già si vedeva, non c'è dubbio che quando porti la squadra di basket alle Olimpiadi è veramente tanta roba. Sono contento per il presidente Petrucci, questo accresce ancora di più la credibilità della nostra reputazione internazionale". (ANSA).