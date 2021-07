Basket: Sacchetti "Olimpiadi siano spinta per intero movimento"

MILANO, 05 LUG - "Spero che questo risultato sia una spinta per tutto il basket italiano". E' telegrafico a Malpensa il ct azzurro Meo Sacchetti nel commentare il trionfo di Belgrado e la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. "Ora abbiamo una settimana di riposo - aggiunge il ct -, poi riprenderemo a lavorare con ancora più voglia. Sento molto entusiasmo dietro questo risultato". Arrivano, ad esempio, i complimenti di Umberto Gandini, presidente di Lega Basket Serie A: "La qualificazione della Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo rappresenta una ulteriore spinta al rilancio del nostro basket. La passione che solo la maglia azzurra sa risvegliare, destinata ad alimentarsi ancor di più grazie alle sfide che attendono la nostra Nazionale a Tokyo, rappresenta sicuramente il volano migliore in vista di una nuova stagione di Serie A dove, grazie anche al contributo di nuove ed importanti piazze salite nella massima serie, capitalizzare al meglio l'iniezione di entusiasmo che gli azzurri ci hanno regalato con la vittoria di Belgrado. Lavoreremo insieme ai club perché questo patrimonio di passione sia valorizzato al meglio cercando di aumentare la produzione di atleti italiani in grado di dare continuità a questo grande risultato". (ANSA).