Basket: Petrucci "italiani dovrebbero giocare di più nei club"

MILANO, 05 LUG - Gli italiani dovrebbero giocare di più nei club. E' la tesi del presidente della Fip, Gianni Petrucci, rientrato con la squadra a Malpensa da Belgrado dopo il trionfo al preolimpico: "Sono tutti grandi campioni, è stata una vittoria esaltante, un risultato di prestigio. Dovrebbe far riflettere sul far giocare gli italiani. Avete visto che gli italiani che giocano portano risultati sul campo". Petrucci è raggiante per aver battuto "una Nazionale storica" come la Serbia ma tiene i piedi per terra: "E' solo il primo passo. Non è che abbiamo vinto le Olimpiadi. Ma questa gioia ripaga la nostra federazione e le dà onore: da troppi anni non avevamo risultati importanti". (ANSA).