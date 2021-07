Juve, Gentile: "Penso che CR7 rispetterà il contratto"

ROMA, 05 LUG - "Cristiano Ronaldo ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andar via. Credo che, alla fine, lo rispetterà: penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del congedo, dovrà dare il massimo. Vedremo poi cosa deciderà la società". Così Claudio Gentile, ex difensore della Juventus di Giovanni Trapattoni, parlando ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, del futuro del portoghese. (ANSA).