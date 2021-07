Vela, Campionato del mondo Optimist: concluse le qualificazioni

RIVA DEL GARDA (TRENTO), 04 LUG - Una sola prova completata oggi nella terza e ultima giornata di qualificazioni del Campionato del mondo della Classe Optimist di vela, in corso a Riva del Garda (Trento), che il prossimo 9 luglio incoronerà il nuovo campione iridato della classe più affermata fra i giovanissimi. Il neocampione succederà nell'albo d'oro al recordman Marco Gradoni, vincitore delle ultime tre edizioni. L'arrivo di un importante fronte temporalesco ha consentito la disputa di una prova, comunque sufficiente a mandare in archivio le fasi di qualificazione e far subentrare lo scarto del peggior risultato, stravolgendo ancora una volta gli equilibri della classifica: nel ranking, l'unica costante risponde al nome del leader, Weka Bhanubanhd, atleta Thailandese che guadagna l'accesso alla 'Gold Fleet' in prima posizione, con una scoreline di 5-1-1-1-2. Secondo posto per il Brasiliano Alex Di Francesco Kuhl, 4 punti in ritardo sul leader; ad accedere alla 'Gold fleet' in terza posizione è il fragliotto Alex Demurtas che, con il subentro dello scarto, recupera punti e posizioni importanti, qualificandosi alle fasi finali anche come primo tra gli Italiani. Completano la top-five lo statunitense Gil Hackel e l'Irlandese Rocco Wright. La classifica femminile è guidata dalla Polacca Ewa Lwandowska, seguita da Lisa Vucetti e dall'Ucraina Alina Shapovaolva. I vincitori della prova di oggi sono stati Quan Adriano Cardi (flotta gialla), Alex Di Francesco Kuhl (flotta blu), Alex Demurtas (flotta rossa) e Maria Castillo (flotta verde). Le fasi di qualificazione hanno messo in risalto il team italiano, che accede in 'Gold fleet', con 5 atleti entro la top-20: oltre al 7/o overall, Lisa Vucetti 13/a e 2/a nel ranking femminile, Lorenzo Ghirotti 14/o, Alessandro Cirinei 19/o. (ANSA).