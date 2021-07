Europei: 6.400 biglietti a italiani per semifinale Wembley

LONDRA, 04 LUG - Sono poco più di seimila i biglietti che la Uefa ha destinato ai tifosi italiani, per la semifinale di martedì contro la Spagna. A causa delle perduranti restrizioni ai collegamenti internazionali, attualmente in vigore nel Regno Unito, solo chi già risiede sull'isola potrà assistere alla partita di Wembley, dove saranno ammessi fino a 60mila spettatori, l'equivalente del 75% della capienza massima. Dopo la prevendita iniziata nei giorni scorsi sul sito della Uefa, oggi l'organizzazione ha distribuito i contingenti di biglietti riservati alle tifoserie di Italia e Spagna: in totale 6.400 tagliandi per ciascuna semifinalista, che verranno messi in vendita al prezzo speciale di 85 euro. Tramite una mail, inviata a tutti i tifosi azzurri registrati con la card Vivo Azzurro, la Figc ha reso pubbliche le modalità di acquisto, oltreché le norme sanitarie che regoleranno l'accesso a Wembley: solo chi in possesso del risultato negativo di un test antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti l'incontro, o chi interamente vaccinato da almeno 14 giorni, sarà ammesso all'interno dello stadio londinese, dove è raccomandato l'uso della mascherina. (ANSA).