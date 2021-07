Tokyo, Zico con la fiaccola olimpica: "Giorno indimenticabile"

ROMA, 04 LUG - "Un giorno indimenticabile nella mia vita. Oggi ho capito che il mio sogno è di partecipare a un'Olimpiade. Grazie ai Kashima Antlers, la città di Kashima e al Giappone per avermi dato questa opportunità. Ero elettrizzato e posso dire che considero tranquillamente chiuso il mio ciclo sportivo che Dio mi ha dato. Mi sono imbattuto nei giocatori che ho allenato a Kashima, e nella Nazionale giapponese: Nakata Koji, Takayuki Suzuki e Narahashi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di affetto e le persone giapponesi per rispetto e gratitudine alla mia dedizione allo sviluppo del calcio giapponese". E' il post pubblicato sul proprio account ufficiale di Instagram da Zico, corredato dalle foto con la fiaccola olimpica in mano. L'ex fuoriclasse brasiliano si è fatto ritrarre mentre impugnava il simbolo a cinque cerchi (ANSA).