Vieira allenerà il Crystal Palace in Inghilterra

ROMA, 04 LUG - Il Crystal Palace ha ingaggiato un nuovo allenatore al posto di Roy Hodgson. Si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, ex tecnico del Nizza, che era stato anche accostato alla Sampdoria nelle ultime settimane. L'ex mediano della Nazionale francese ha raggiunto un accordo per un contratto triennale. (ANSA).