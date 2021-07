++ Europei: Brych arbitrerà la semifinale Italia-Spagna ++

ROMA, 04 LUG - Felix Brych, che ieri ha diretto Ucraina-Inghilterra, è l'arbitro designato per la semifinale dell'Europeo in programma martedì sera a Wembley fra Italia e Spagna. Il tedesco sarà assistito dai connazionali Borsch e Lupp; IV uomo sarà il russo Karasev, mentre al Var ci sarà l'altro tedesco Marco Fritz. Si tratta dello stesso arbitro che arbitrò la finale di Champions giocata a Cardiff fra Juventus e Real Madrid e vinta dagli spagnoli per 4-1. (ANSA).