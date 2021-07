Tour: si ritirano Roglic e van der Poel

ROMA, 04 LUG - Al via la nona tappa del Tour de France, e dopo la prova di forza di Tadej Pogacar, nuova maglia gialla, sono due i ritiri eccellenti: alla partenza da Cluses non si sono presentatni ne' lo sloveno Primoz Roglic ne' l'olandese Mathieu van der Poel, ritiratisi soprattutto in chiave Tokyo 2020. La nona tappa si presenta come adatta agli scalatori, con i suoi cinque gran premi della montagna tra cui il Col du Pré (12,6 km al 7,7% di pendenza media), la prima salita fuori categoria della 108a edizione del Tour. Arrivo in vetta, una salita di 21 km al 5,6% verso Tignes. (ANSA).