Nba: i Milwaukee Bucks in finale, Atlanta sconfitta

ROMA, 04 LUG - I Milwaukee Bucks conquistano la finale del campionato Nba di basket: un evento che non accadeva addirittura dal 1974. Con Giannis Antetokounpo ancora out, ci pensa Khris Middleton (32 punti) a trascinare i 'suoi'. Atlanta si arrende in casa per 118-107; non basta Trae Young per salvare gli Hawks. Gara-6, dunque, risulta decisiva nella serie: il parziale del terzo periodo porta la firma di Khris Middleton, a segno per 16 volte. L'altro grande protagonista per Bucks è Jrue Holiday: alla sirena per lui ci sono 27 punti, 9 assist, 9 rimbalzi e 4 recuperi, Il miglior marcatore per Atlanta, invece, è Cam Reddish, dalla panchina: per lui 21 punti in 29'. Buon impatto dalla panchina anche per Danilo Gallinari, che ha chiuso con 13 punti: in ogni caso, per l'azzurro, che ha viaggiato alla media di 12,8 punti a partita, i Playoff si chiudono con un bilancio positivo. (ANSA).