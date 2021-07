Danimarca in semifinale, Rep.Ceca battuta 2-1

ROMA, 03 LUG - La Danimarca ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca a Baku, qualificandosi per la semifinale di Euro 2020. La nazionale che nella prima partita del torneo ha visto quasi morire in campo il suo capitano, Christian Eriksen, dopo 22 anni torna tra le migliori quattro d'Europa. Mercoledì prossimo a Londra affronterà la vincente di Ucraina-Inghilterra, che si gioca stasera a Roma. I danesi hanno preso un doppio vantaggio nel primo tempo con Delaney al 5' e Dolberg al 42'. A inizio ripresa i cechi hanno accorciato con Schick e cercato in tutti i modi di pareggiare ma la Danimarca è riuscita a portare a casa la vittoria. (ANSA).