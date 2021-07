'Spina, Spina', gli azzurri in coro salutano Spinazzola

ROMA, 03 LUG - Un applauso di gruppo, poi gli abbracci dei compagni, alzatisi uno per uno a salutare il compagno al momento della partenza dal ritiro, e del ct, Roberto Mancini. E' stato un arrivederci tra lo scherzoso e il commosso quello di Leonardo Spinazzola alla Nazionale a Coverciano dopo l'infortunio al tendine d'Achille nel match contro il Belgio, il tutto ripreso in un video due oltre due minuti diffuso sui social dalla Figc e dallo stesso giocatore della Roma. Un po' impacciato dalle stampelle, Spinazzola ha lasciato la grande sala da pranzo dove i compagni lo hanno salutato con un grande applauso, e mentre i senatori, Chiellini e Bonucci, lo hanno abbracciato per primi, dal gruppo si è alzato un coro "Spina, Spina". Tra battute scherzose e pacche sulle spalle a nascondere un po' l'amarezza e la commozione, Spinazzola si è poi avvicinato al tavolo dello staff tecnico per ricevere l'abbraccio di Mancini. (ANSA).