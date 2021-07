Tokyo: Italbasket batte R.Dominicana, è finale preolimpico

ROMA, 03 LUG - L'Italia ha battuto 79-59 la Repubblica Dominicana nella semifinale del torneo preolimpico di basket che si sta disputando a Belgrado. Gli azzurri di Meo Sacchetti sono stati in vantaggio sui caraibici fin dall'inizio, allungando nel terzo quarto e poi controllando il match fino alla fine. Migliori marcatori Fontecchio 17, Tonut 14 e Polonara 9. Domani sera alla Nikolic hall l'Italbasket affronterà in finale la vincente di Serbia-Porto Rico (oggi alle 16): in palio il pass per Tokyo 2020. (ANSA).