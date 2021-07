Sospetta rottura del tendine d'Achille per Spinazzola

MONACO DI BAVIERA, 02 LUG - E' finito l'Europeo di Leonardo Spinazzola. Per l'esterno dell'Italia si sospetta la rottura del tendine d'Achille dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire in lacrime nella sfida con il Belgio. In nottata, la Nazionale rientrerà a Coverciano e domani le sue condizioni verranno valutate in maniera approfondita. (ANSA).