Mancini "noi straordinari, vittoria meritata"

ROMA, 02 LUG - "Abbiamo meritato di vincere, i miei sono stati straordinari nel gioco, anche se verso la fine hanno sofferto perché erano stanchi. Ma davvero bravi, avremmo potuto anche fare dei gol in più". Così Roberto Mancini, intervistato 'a caldo' da RaiSport subito dopo la fine di Italia-Belgio. "Sofferenza ce n'è stata un po' alla fine - dice ancora il ct -, ma ci stava perché avevamo speso tanto. Però non abbiamo mai sofferto. Non avevano un risultato minimo, ma siamo partiti per fare il massimo e la strada è ancora lunga: mancano due partite. La Spagna? Ora godiamoci questa vittoria". (ANSA).