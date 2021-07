L'ICS vara nuovi finanziamenti per il mondo della cultura

ROMA, 02 LUG - L'Istituto per il Credito Sportivo, dopo la pubblicazione del bando 'Cultura Missione Comune' dedicato a Comuni, città metropolitane, Province e Regioni, lancia nuovi prodotti di finanziamenti dedicati alle diverse esigenze dei soggetti pubblici e privati per il mondo della cultura, finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio del Paese. Il Credito Sportivo amplia il ventaglio delle opportunità e delle soluzioni offerte ai protagonisti del settore cultura e al mercato del credito italiano, facendo interagire in modo virtuoso i nuovi prodotti con gli incentivi del fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, composto dai comparti garanzie e contributi in conto interessi, promosso dal MIC e dal ministro Franceschini. Così si facilita l'accesso al credito a operatori che si impegnano per contribuire a valorizzare il patrimonio culturale. La nuova linea Cultura ICS prevede: Ordinario Cultura Privati e Ordinario Cultura Pubblici; finanziamenti a medio-lungo termine, dedicati alle iniziative per l'acquisto di attrezzatura dei beni culturali, alla realizzazione, ristrutturazione, conservazione, fruizione, valorizzazione, recupero e restauro del patrimonio culturale; Cultura 4.0 Privati e Cultura 4.0 Pubblici: finanziamenti a medio e lungo termine, per progetti e iniziative per l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma, la protezione e alla digitalizzazione dei beni e del patrimonio culturale su tutto il territorio nazionale; Light Cultura 2.0: finanziamento a medio termine, dedicato a finanziare piccoli lavori di manutenzione degli edifici e giardini storici vincolati ai sensi del 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' o di strutture destinate ad attività culturali o a esse strumentali, all'acquisto o restauro di beni culturali relativi all'attività culturale esercitata o acquisto di attrezzature e beni strumentali per una migliore fruizione dei beni o per la loro protezione e sicurezza; Anticipazione Cultura Privati: finanziamento chirografario a breve termine, per finanziare lo svolgimento delle attività culturali come mostre, rappresentazioni teatrali o altre attività caratteristiche. (ANSA).