Calcio: Mourinho è arrivato a Roma

ROMA, 02 LUG - Jose' Mourinho è arrivato a Roma. Il volo privato con a bordo il nuovo tecnico dei giallorossi, un Gulfstream G650, è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 14.33. Appena sceso dall'aereo, il portoghese e' stato accolto dall'entourage del club che gli ha consegnato una sciarpa giallorossa, subito messa al collo. In tanti, tra i tifosi in attesa sotto un sole cocente e arrivati, con il passare del tempo, a raggiungere oltre le duecento presenze, hanno cercato, arrivando perfino ad aggrapparsi alle reti di recinzione dell'aeroporto, di intravedere lo Special One. (ANSA).