Bale passione sempre più green, sostiene gara Eurotour

ROMA, 02 LUG - Passione sempre più green per Gareth Bale. Il calciatore del Real Madrid, grande appassionato di golf, sosterrà il Cazoo Open, torneo dell'European Tour in programma dal 22 al 25 luglio in Galles sul percorso del Celtic Manor Resort. Il gallese, in collaborazione con l'ICM Stellar Sports, vuole promuovere lo sviluppo del golf nel suo paese. "Vogliamo rendere questo sport sempre più importante in Galles e crediamo che questo appuntamento possa essere un volano importante per avvicinare anche i giovani al golf" ha detto il Bale, reduce dagli europei di calcio, con il Galles eliminato agli ottavi. Il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio, una volta finita la carriera da calciatore, di intraprenderne una nuova sul green. (ANSA).