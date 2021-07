Europei: l'Inghilterra punta dritto alla semifinale

ROMA, 02 LUG - L'Inghilterra 'vede' Wembley. Prima, però, di tornare a casa per giocarsi semifinale, i Leoni dovranno superare, domani sera all'Olimpico, l'ostacolo rappresentato dall'Ucraina di Shevchenko. La Nazionale di Southgate parte favoritissima, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il successo inglese si gioca a 1,44 contro l'8,00 dei gialloblù, con il pari a 4,50. Inghilterra nettamente avanti anche per il passaggio del turno: 1,22 rispetto al 4,50 dell'Ucraina. Difficilmente la sfida andrà oltre il 90', visto che l'ipotesi supplementari è data a 4,50, mentre per i rigori la quota quasi si raddoppia (8,25). Le due Nazionali si sono già incrociate all'Europeo, nel 2012, quando gli inglesi s'imposero 1-0 grazie a un gol di Wayne Rooney: lo stesso risultato, domani sera, si gioca a 5,50, mentre la vittoria di misura per gli ucraini pagherebbe 16 volte la posta. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint potrebbero essere ancora Kane e Sterling: una rete del centravanti del Tottenham su assist dell'ala di punta del Manchester City è in quota a 9,00. Artem Dovbyk sogna di ripetersi: l'attaccante del Dnipro vuole regalarsi un'altra impresa: entrare un'altra volta nel tabellino dei marcatori pagherebbe 6 volte la posta. Sempre domani è in programma l'ultimo quarto: quello fra Repubblica Ceca e Danimarca. I danesi continuano a mostrare grande solidità e compattezza, pertanto partono favoriti a 2,15, contro il 3,75 dei cechi, con il pareggio a 3,10. Il passaggio del turno è in quota a 1,57, rispetto al 2,40 della formazione di Šilhavì. (ANSA).