Europei: il Belgio twitta Lukaku gladiatore contro l'Italia

MONACO DI BAVIERA, 02 LUG - Romelu Lukaku in veste di gladiatore, trionfante in un'arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. Il Belgio presenta con questa immagine su Twitter la sfida di questa sera contro l'Italia, che a Monaco di Baviera assegnerà un posto nella semifinale di Euro 2020. 'Veni, vidi...', il testo in latino del post, in cui manca solo il verbo della conquista, rappresentato però dall'urlo di Lukaku, affiancato in questa scena da due compagni di squadra, fra cui Dries Mertens, che potrebbe giocare fra i titolari questa sera visti i problemi fisici di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. (ANSA).