Calcio:Roma;messaggi social tifosi per arrivo Mourinho

FIUMICINO (ROMA), 02 LUG - Il conto alla rovescia per l'arrivo di José Mourinho a Roma è cominciato, così come sale sempre più l'entusiasmo della tifoseria. "Daje Mou"; "Dajeeee José, dajeeee. Andiamo a vincere". Questo il tono dei messaggi che da ieri i tifosi della Roma, in trepidante attesa per lo sbarco odierno nella Capitale dello Special One, dato inizialmente in arrivo a Ciampino, poi a Fiumicino e quindi di nuovo a Ciampino, stanno pubblicando sulle varie piattaforme social. Insomma, con il passare delle ore è una 'febbre' che cresce, quella che si registra tra la tifoseria giallorossa che non vede l'ora di salutare il nuovo allenatore come un 'Imperatore dell'antica Roma' che si prepara a intraprendere una campagna per la conquista di nuovi territori, ossia traguardi sportivi. (ANSA).