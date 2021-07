Mancini, Hazard e De Bruyne? Spero tutti in campo

ROMA, 01 LUG - "Martinez fa pretattica su Hazard e De Bruyne? Mi sembra giusto, stiamo giocando una partita molto importante". Lo ha detto il il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia del quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio. "Io mi auguro che i migliori giocatori siano tutti in campo - ha aggiunto - E' chiaro che per noi sarebbe più difficile, ma la partita ne guadagnerebbe in spettacolo". (ANSA).