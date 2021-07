Mancini "Belgio la n.1, restiamo noi stessi per vincere'

MONACO DI BAVIERA, 01 LUG - "Il Belgio e' la miglior squadra d'Europa, insieme alla Francia, e forse al mondo. Non a caso e' in testa al ranking mondiale da tre anni. Ma noi faremo la nostra partita, per vincere". Lo ha detto il ct, Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Belgio, quarto di finale di Euro 2020. "Loro sono una grandissima squadra, hanno giocatori straordinari: ma questo Europeo ha dimostrato che ora piu' che mai non esiste una partita facile. Noi faremo la nostra partita". (ANSA).