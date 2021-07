Tennis: Wimbledon; Svitolina eliminata a sorpresa

WIMBLEDON, 01 LUG - Elina Svitolina, n.5 del mondo e semifinalista nel 2019, così come Maria Sakkari, 18/a e semifinalista dell'ultimo Roland-Garros, sono state eliminate al secondo turno di Wimbledon. L'ucraina Svitolina ha resistito solo 1h05' in campo contro la polacca Magda Linette (n.44) che ha vinto 6-3, 6-4. La greca Sakkari ha perso 7-5, 6-4 contro la statunitense Shelby Rogers (n.46) in 1h48. Nel terzo turno Linette affronterà la spagnola Paula Badosa (n.33) e Rogers affronterà la kazaka Elena Rybakina (n.20). (ANSA).